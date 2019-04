Red Bull Neymar Jr's Five Heyecanı Adana'da Başladı

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five'ın ilk elemesi Adana 'da gerçekleştirildi.Red Bull'dan yapılan açıklamayla, Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five Türkiye 'nin 2019 sezonu Adana'da başladı.Sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin mücadelesine sahne olan etkinliğin 4 Türkiye elemesinin ilk etabı Adana'da gerçekleştirildi.Adana'da finalistler belli oldu6- 7 Nisan 'da 43 takımın katılımıyla eşsiz bir mücadeleye sahne olan turnuvada iki finalist belli oldu.Cumartesi gününün finalinde 2-1'lik skorla La Casa de Besyo'yü geçmeyi başaran Kiremithane FC ilk finalist olmaya hak kazandı. Pazar gününün finalinde ise 5-0'lık skorla Bozuk Kaygılar'ı geçmeyi başaran San Marino ise bir diğer finalist oldu.Bu sonuçlarla beraber San Marino ve Kiremithane FC 28 Nisan'da Erzurum 'da gerçekleştirilecek finale gitmeye hak kazandı.Adana'daki eleme turnuvasıyla başlayan yolculuk, Konya ve Trabzon 'a uğradıktan sonra, son elemenin de yapılacağı Erzurum'da 28 Nisan'da gerçekleştirilecek finalle noktalanacak.Türkiye şampiyonu olan takım Brezilya'daki Neymar Jr Enstitüsü'nde Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak.Neymar Jr EnstitüsüAçıklamada verilen bilgiye göre, turnuvanın dünya finalinde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek olarak faaliyette bulunuyor.Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan enstititü, 7-14 yaşları arasındaki iki binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek futbol gibi hizmetler veriyor.Gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyorDünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr's Five'a 16 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor.Takımlar, 25 yaşından büyük sadece iki kişiyi kadrosuna katabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvada gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor.Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.