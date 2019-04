Red Bull Neymar Jr's Five Heyecanı Başladı

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ın ilk elemesi 6-7 Nisan'da Adana'da nefesleri kesti.





Adana Büyükşehir Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilen 43 takımın katıldığı turnuvada finalistler Kiremithane FC ve San Marino oldu. 40'tan fazla ülkede on binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilecek ve futbolseverleri eski günlere götürecek Red Bull Neymar Jr's Five, Adana'nın ardından Konya, Trabzon ve Erzurum elemeleri ile devam edecek.



Sokak futbolu, geçmiş günlere dönmek isteyenler ve şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar için geri dönüyor. Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five Türkiye'nin 2019 sezonu Adana'da başladı.



ADANA'DA FİNALİSTLER BELLİ OLDU



Sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin mücadelesine sahne olan Red Bull Neymar Jr's Five'da 4 Türkiye elemesinin ilk etabı Adana'da gerçekleştirildi. 6-7 Nisan'da 43 takımın katılımıyla eşsiz bir mücadeleye sahne olan turnuvada iki finalist belli oldu. Cumartesi gününün finalinde 2-1'lik skorla La Casa de Besyo'yü geçmeyi başaran Kiremithane FC ilk finalist olmaya hak kazandı. Pazar gününün finalinde 5-0'lık skorla Bozuk Kaygılar'ı geçmeyi başaran San Marino ise bir diğer finalist oldu. Bu sonuçlarla beraber San Marino ve Kiremithane FC 28 Nisan'da Erzurum'da gerçekleştirilecek finale gitmeye hak kazandı. Adana'daki eleme turnuvasıyla başlayan yolculuk, Konya ve Trabzon'a uğradıktan sonra, son elemenin de yapılacağı Erzurum'da 28 Nisan'da gerçekleştirilecek finalle noktalanacak.



Türkiye şampiyonu olan takım Brezilya'daki Neymar Jr Enstitüsü'nde Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak.



GOL YİYEN OYUNCUSUNU KAYBEDER



Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr's Five'a 16 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Takımlar, 25 yaşından büyük sadece iki kişiyi kadrosuna katabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.



