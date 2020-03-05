"Red Bull Neymar Jr's Five" için Türkiye elemeleri hafta sonu başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Red Bull Neymar Jr's Five' için Türkiye elemeleri hafta sonu başlayacak - Son Dakika Ekonomi

"Red Bull Neymar Jr's Five" için Türkiye elemeleri hafta sonu başlayacak

6 saat önce

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın ismiyle düzenlenen "Red Bull Neymar Jr's Five" organizasyonunun Türkiye elemeleri bu hafta sonu 3 şehirde başlayacak.

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın ismiyle düzenlenen "Red Bull Neymar Jr's Five" organizasyonunun Türkiye elemeleri bu hafta sonu 3 şehirde başlayacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre 5. yılını kutlayan turnuvanın ilk elemeleri 7- 8 Mart tarihlerinde Mersin, Kayseri ve Bursa'da gerçekleştirilecek.

Geçen 4 yılda 75 ülkeden yüz binlerce kişinin katıldığı Red Bull Neymar Jr's Five'ın 2020 Türkiye Finali ise 4 Nisan'da yapılacak.

Kadın ya da erkek 18-25 yaş aralığındaki herkes "Takımını topla, mahalleyi salla" sloganıyla turnuvaya katılabiliyor. Sokak futbolu heyecanını yaşamak isteyenlerin internette "www.redbullneymarjrsfive.com" adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Red Bull, Türkiye, Neymar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:32 Kaynak: AA
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