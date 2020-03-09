Red Bull Neymar Jr's Five Mersin şampiyonu Dream Team oldu

Mersin'de dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu NeymarJr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'de eleme heyecanı sona erdi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen turnuvaya Büyükşehir Belediyesi ile Sayapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin iş birliği ile Özgecan Aslan Barış Meydanı ev sahipliği yaptı. 26 takımın katıldığı turnuvanın final mücadelesinde Werder'i geçmeyi başaran Dream Team, 4 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Türkiye finalinde oynamaya hak kazandı.

ELEMELER 12 ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Neymar Jr's Five'de Türkiye elemeleri toplam 12 şehirde, 15 farklı alanda gerçekleştirilecek. Elemelere Mersin, Kayseri ve Bursa'da oynanan karşılaşmalarla başlayan organizasyonda heyecan, önümüzdeki hafta İstanbul, Konya ve Ankara'ya taşınacak. 29 Mart'ta elemelerin son bulacağı Red Bull Neymar Jr's Five'ta Türkiye finali ise 4 Nisan'da yapılacak.