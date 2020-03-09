Red Bull Neymar Jr's Five Mersin şampiyonu Dream Team oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Red Bull Neymar Jr's Five Mersin şampiyonu Dream Team oldu - Son Dakika Spor

Red Bull Neymar Jr's Five Mersin şampiyonu Dream Team oldu

6 saat önce

Mersin'de dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu NeymarJr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'de eleme heyecanı sona erdi.

Red Bull Neymar Jr's Five Mersin şampiyonu Dream Team oldu, System.String[]

Mersin'de dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu NeymarJr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'de eleme heyecanı sona erdi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen turnuvaya Büyükşehir Belediyesi ile Sayapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin iş birliği ile Özgecan Aslan Barış Meydanı ev sahipliği yaptı. 26 takımın katıldığı turnuvanın final mücadelesinde Werder'i geçmeyi başaran Dream Team, 4 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Türkiye finalinde oynamaya hak kazandı.

Dünya genelinde 400 binden fazla oyuncuyu sokak futbolu sayesinde birleştiren Red Bull Neymar Jr's Five, Türkiye'deki 5'inci yılına Kayseri'de yapılan elemelerle başladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen Red Bull NeymarJr's Five Mersin elemeleri kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadınlar gösteri maçı oynadı. Gösteri maçının santrasını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer yaptı.

ELEMELER 12 ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Neymar Jr's Five'de Türkiye elemeleri toplam 12 şehirde, 15 farklı alanda gerçekleştirilecek. Elemelere Mersin, Kayseri ve Bursa'da oynanan karşılaşmalarla başlayan organizasyonda heyecan, önümüzdeki hafta İstanbul, Konya ve Ankara'ya taşınacak. 29 Mart'ta elemelerin son bulacağı Red Bull Neymar Jr's Five'ta Türkiye finali ise 4 Nisan'da yapılacak.


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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:44 Kaynak: DHA
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