Red Bull Neymar Jr's Five'ta elemeler başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Red Bull Neymar Jr's Five'ta elemeler başlıyor - Son Dakika Spor

Red Bull Neymar Jr's Five'ta elemeler başlıyor

6 saat önce

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five, kendine güvenenleri sokakta futbol oynamaya çağırıyor.

Red Bull Neymar Jr's Five'ta elemeler başlıyor, System.String[]

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five, kendine güvenenleri sokakta futbol oynamaya çağırıyor.


Red Bull Neymar Jr's Five'ın, Türkiye elemeleri bu hafta sonu 3 şehirde başlıyor. Bu sene 5. yılını kutlayacak olan turnuvanın ilk elemeleri 7- 8 Mart tarihlerinde Mersin, Kayseri ve Bursa'da gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz 4 yılda 75 ülkeden yüz binlerce kişinin katıldığı Red Bull Neymar Jr's Five'ın 2020 Türkiye finali ise 4 Nisan'da yapılacak. Kadın ya da erkek, 18-25 yaş aralığındaki herkes 'Takımını topla, mahalleyi salla' diyerek turnuvaya katılabilecek. Sokak futbolu heyecanını yeniden yaşamak isteyenler www.redbullneymarjrsfive.com adresinden kayıtlarını gerçekleştirebiliyorlar. - İSTANBUL

Red Bull, Futbol, Neymar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:16 Kaynak: İHA
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