SPOR Red Bull Neymar Jr's Five'ta şampiyon San Marino oldu - Son Dakika

SPOR Red Bull Neymar Jr's Five'ta şampiyon San Marino oldu

Nesrin AYDIN YALDIZ- Fatih POYRAZ/ANKARA,(DHA)- Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ın Türkiye Finali heyecanı Ankara'da yaşandı. Gaziantep, Sivas, Çanakkale ve Denizli'deki elemelerin ardından Türkiye'nin en iyi 6 amatör sokak futbolu takımı ve geçen yılın şehir finalisti olarak davet edilen (wildcard) üç takım dev finalde karşı karşıya geldi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five Türkiye Finali, Gençlik Parkı'nda gerçekleştirildi. Rakiplerine şans tanımayan San Marino kupaya uzanmayı başardı. San Marino takımı Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek, Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını da elde etti. Yarı finalde Gegenpress'i mağlup etmeyi başaran San Marino, finalde Doksanlar ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçın ardından San Marino kupaya uzanmayı başardı.

Türkiye Finali'nde şampiyon olan San Marino takımı kupasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aldı. Türkiye şampiyonu olan takım, Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek, Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını yakaladı.

NEYMAR JR ENSTİTÜSÜ NEDİR?

Dünya Finali'nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek gibi birçok hizmetin yanında futbol gibi çeşitli spor ve aktiviteleri öğrenme ve yapma imkanı sağlıyor.