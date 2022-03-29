Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'ne geri sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'ne geri sayım başladı

29.03.2022 10:45
Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'ne geri sayım başladı

Dünyanın en iyi pilotlarının kokpitte değil kağıt üzerinde kozlarını paylaştığı kağıt uçak yarışması Red Bull Paper Wings Türkiye Finali 1 Nisan Cuma günü Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Dünyanın en iyi pilotlarının kokpitte değil kağıt üzerinde kozlarını paylaştığı kağıt uçak yarışması Red Bull Paper Wings Türkiye Finali 1 Nisan Cuma günü Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Biraz pilotluk hevesi, biraz yaratıcılık, çokça el becerisi isteyen "kağıttan uçak" yarışması Red Bull Paper Wings'in Türkiye finaline geri sayım başladı. Dünya çapında 60'tan fazla ülkede en yetenekli kağıt uçak pilotlarını buluşturan ve bu sene Türkiye'de elemeleri 18 Şubat tarihinde başlayarak 18 ayrı karşılaşmada üniversiteli gençleri bir araya getiren Red Bull Paper Wings'in Türkiye Finali, 1 Nisan Cuma günü Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Bölge elemeleri sonrasında seçilen üniversiteli gençler, Eskişehir'de "en uzun mesafe" ve "en uzun süre havada kalma" kategorilerinde yarışarak Türkiye finalisti olmak için yeteneklerini sergileyecek. Türkiye'nin en iyi kağıt uçak pilotları olmaya hak kazanan isimler, 12-14 Mayıs tarihlerinde Avusturya'nın Salzburg şehrinde yapılacak 2022 Red Bull Paper Wings Dünya Finali'ne katılma imkanını yakalayacak. Aynı zamanda tüm dünyadan katılımcıların TikTok üzerinden hünerlerini sergilediği, yarışmanın akrobasi kategorisindeki kazananı da direkt Red Bull Paper Wings Dünya Finali'ne katılarak, Flying Bulls akrobatik uçuş takımına da ev sahipliği yapan Hangar-7'de büyük bir heyecana ortak olacak.

"Dünyanın en iyi pilotu benim, ama kağıt üzerinde!" diyen yetenekli üniversitelilerin kıyasıya yarışacağı Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'ne dair detaylı bilgiye https://paperwings.redbull.com/tr-tr/ adresinden ulaşmak mümkün.


Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'ne geri sayım başladı
YORUMLAR
500
Güneş yüzünü gösterdi, dondurma tezgahları açıldı Güneş yüzünü gösterdi, dondurma tezgahları açıldı Özel bireyler başarılarıyla takdir topluyor Özel bireyler başarılarıyla takdir topluyor

Eskişehir, Türkiye, Redbull, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'ne geri sayım başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Rus Milletvekili Mihail Delyagin'den Azerbaycan'a açık tehdit: Askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz
10:59 Koyunlara saldıran kurt, kangal köpeğinin elinden kurtulamadı!
10:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan her akşam manda yoğurdu yediğini söyledi, belediyenin telefonları kilitlendi!
10:48 Prof. Dr. Arif Verimli'den Müge Anlı'ya ağır sözler: Artık bir kıymeti yok, beni sevseydi bunları yapmazdı
10:45 Zelenski, 3 konuda tavizsiz! İstanbul'a gelen heyete talimat verdi: Bu konularda ödün vermeyin!
10:45 Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: LGS başvuruları otomatik olarak gerçekleşecek
10:45 Acun'un takımı Hull City transfer ataklarına başladı! Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif götürüldü
10:42 Rusya nükleer silah ihtimaline açıklık getirdi! Kremlin Sözcüsü Peskov: Ülkemizin varlığının tehdit edilmesi durumunda nükleer silah kullanacağız
10:42 Adnan Oktar cezaevinden de örgütünü yönetmeye devam ediyor: Tüm örgüt üyelerine talimat vermiş!
10:25 Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 11:05:47. #1.12#
SON DAKİKA: Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'ne geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement