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Red Bull Player One başlıyor

1 saat önce

Amatör esporcuların katılımına açık olan ve onlara profesyonel esporcu deneyimi sunan tek etkinlik Red Bull Player One elemeleri 24 Ağustos'ta çevrimiçi turnuva ile başlıyor.

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Amatör esporcuların katılımına açık olan ve onlara profesyonel esporcu deneyimi sunan tek etkinlik Red Bull Player One elemeleri 24 Ağustos'ta çevrimiçi turnuva ile başlıyor. Eleme turundan geçip, 16 oyuncunun katılacağı Türkiye finalinde şampiyon olan oyuncu ise ülkemizi Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenecek finalde temsil edecek. Red Bull Player One ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com.tr/playerone adresinden ulaşmak mümkün.

Vadi, 'Teke Tek'te Şampiyonunu arıyor. Türkiye'nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı 'Teke Tek' League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019, 24-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerle başlıyor. Eleme sonrasında finale kalma hakkı kazanan en iyi amatör 16 düellocununbirincilik için mücadele edeceği finalin sonunda bir kişiVadi'nin şampiyonu olacak.

Takım arkadaşı olmadan, Vadi'de 'Teke Tek' mücadeleye sahne olan eleme yarışları, çevrimiçi olarak 24-25 Ağustos ve 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eleme etabında başarılı olan en iyi 16 esporcu ise, 22 Eylül'de Riot Espor Sahnesi Ataşehir'de gerçekleştirilecek finalde dünya şampiyonluğuna gitmek için birbirine meydan okuyacak. Dünyada popülaritesi giderek artan ve uluslararası formatıyla 25'ten fazla ülkedegerçekleşen Red Bull Player One Turnuvası'nın Türkiye şampiyonu, ülkemizi yıl sonunda Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil edecek.

Red Bull Player One profesyonel esporcu deneyimi sunuyor

Dünya Şampiyonluğuna giden yolda, Türkiye'nin şampiyonu, profesyonel espor koçundan 'Teke Tek' yarışmanın püf noktalarını öğrenebileceği özel bir eğitim alacak. Şampiyon, profesyonel esporcu deneyimi yaşayacağı bu eşsiz süreçte, ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak.
Brezilya, Red Bull, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:31 
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