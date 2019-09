Red Bull Player One büyük finali 22 Eylül'de

Türkiye'nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı 'Teke Tek' League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019'da final heyecanı başlıyor. Amatör esporcuların katılımına açık olan ancak aynı zamanda profesyonel esporcu deneyimi yaşatan tek etkinlik Red Bull Player One'da 16 düellocu şampiyon olmak için 22 Eylül'de Riot Games Espor Sahnesi'nde mücadele verecek.



Büyük finalde Berke 'Thaldrin' Demirci, Furkan 'Immortoru' Tekeş, Aziz 'Zedxsmurf' Bozkurt ve Arda 'LinusTheAfro' Barış gibi isimler gösteri maçları yapmasının yanı sıra, finale bilet alan izleyicilerle sahnede maçlar gerçekleştirerek hayranlarıyla buluşacaklar.