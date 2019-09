Red Bull Player One'da son 16 düellocu belli oldu

Amatör esporcuların katılımına açık olan ve onlara profesyonel esporcu deneyimi sunan tek etkinlik Red Bull Player One'da büyük final 22 Eylül'de Riot Games Espor Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye finalinde şampiyon olan oyuncu ise ülkemizi Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenecek finalde temsil edecek. Red Bull Player One ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com.tr/playerone adresinden ulaşmak mümkün.



Türkiye'nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı 'Teke Tek' League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019'da büyük finale katılacak 16 düellocu nefesleri kesen elemeler sonucunda belli oldu. Red Bull Player One 2019 heyecanı 24-25 Ağustos'ta gerçekleştirilen çevrimiçi elemelerle başladı. 4096 kişinin katıldığı iki çevrimiçi eleme sonrasında finale kalan son 16 oyuncu belli oldu.



Omen by HP sponsorluğunda düzenlen 'Teke Tek' League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019'da rakiplerinin arasından sıyrılan 16 düellocu 22 Eylül'de Riot Games Espor Sahnesi'nde gerçekleştirilecek finalde dünya şampiyonasına gitmek için birbirine meydan okuyacak. Dünyada popülaritesi giderek artan ve uluslararası formatıyla 25'ten fazla ülkede gerçekleşen Red Bull Player One Turnuvası'nın Türkiye şampiyonu, ülkemizi yıl sonunda Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil edecek.



Büyük finalde Berke 'Thaldrin' Demirci, Furkan 'Immortoru' Tekeş, Aziz 'Zedxsmurf' Bozkurt ve Arda 'LinusTheAfro' Barış gibi isimler gösteri maçları yapmasının yanı sıra, finale bilet alan izleyicilerle sahnede maçlar gerçekleştirerek hayranlarıyla buluşacaklar. "Oyun bitmesin" mottosuyla oyun severler için yıl boyunca benzersiz deneyimler sunan Red Bull, bu kez de oyun severleri keyifli bir Pazar günü için final sahnesine davet ediyor. Final alanına gelemeyen oyunseverler ise twitch.tv/redbulltr adresinden şampiyonluk mücadelesini canlı olarak takip edebilecek.



Nefesleri kesen eleme turlarını geçip şampiyonluk yolunda yürümeye devam eden oyuncular ise şöyle:



Retyx



Helioses



NovoxThePrayer



Shifu



Nych



Peek



defender14



Akuma71



Aelisia



Supa Hot Carry



nessy



Taylan



salam5



Sío



Emircan255



Furkoazki



Red Bull Player One profesyonel esporcu deneyimi sunuyor.



Dünya Şampiyonluğuna giden yolda, Türkiye'nin şampiyonu, profesyonel espor koçundan'Teke Tek' yarışmanın püf noktalarını öğrenebileceği özel bir eğitim alacak. Şampiyon, profesyonel esporcu deneyimi yaşayacağı bu eşsiz süreçte, ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak.