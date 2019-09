Red Bull Player One şampiyonunu buldu

Riot Games Espor Sahnesi'nde ilk maç sonunda kaybedenler tarafına düşmesine rağmen rakiplerini bir bir geçen Helioses, Red Bull Player One 2019'un şampiyonu oldu. Helioses, ülkemizi Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenecek finalde temsil edecek. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler Red Bull Player One ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com.tr/playerone adresinden ulaşabiliyor.



Türkiye'nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı 'Teke Tek' League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019 şampiyonunu buldu. Omen by HP sponsorluğunda Riot Games Espor Sahnesi'nde düzenlenen Red Bull Player One 2019'daki mücadeleleri 1000'e yakın seyirci yerinden, binlerce kişi de Twitch üzerinden takip etti.



Helioses zoru başardı



Türkiye Finali, dikkat çekici bir hikayeye sahne oldu. İlk maçı kaybeden ve kaybedenler tarafına düşen Can "Helioses" Bozacı, rakiplerini bir bir geçerek finale çıktı. Finalde de tek mağlubiyetini aldığı rakibi Retyx ile tekrar eşleşti. Kaybedenler tarafından gelmesine ve düelloya 1-0 yenik başlamasına rağmen Helioses, üst üste 3 eşleşmede de galip geldi ve şampiyon olmayı başardı.



Başarılı düellocu, kaybedenler yarı finali öncesinde "Herkes ile ilgili notlar alıyorum ve teknik oynamaya çalışıyorum." demişti.



Maç sonrasında ise Helioses, "Çok mutluyum. Şu an her duyguyu aynı anda yaşıyorum. İlk maçı kaybetmek moralimi bozmuştu, finale çıkabileceğimi ummuyordum ama iyi oynadım ve başardım." açıklamasını yaptı. Helioses, büyük başarısının ardından Türkiye'yi Dünya Finali'nde de temsil etme hakkı kazandı. Helioses, Brezilya'nın Sao Paula şehrinde Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edecek.



Ünlü yayıncılar gösteri maçı yaptı



Oyun bitmesin isteyen oyunseverler hem Berke 'Thaldrin' Demirci, Furkan 'Immortoru' Tekeş, Aziz 'Zedxsmurf' Bozkurt ve Arda 'LinusTheAfro' Barış gibi ünlü yayıncılar ile tanışma fırsatı buldu hem de sahnede yayıncılara karşı meydan okuma şansına sahip oldu.Gösteri maçları ilgiyle izlendi.



Red Bull Player One profesyonel esporcu deneyimi sunuyor



Dünya Şampiyonluğuna giden yolda, Türkiye'nin şampiyonu, profesyonel espor koçundan 'Teke Tek' yarışmanın püf noktalarını öğrenebileceği özel bir eğitim alacak. Şampiyon, profesyonel esporcu deneyimi yaşayacağı bu eşsiz süreçte, ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak.