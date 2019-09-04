Son Dakika Haberleri: Red Bull Player One 'Teke Tek' League of Legends Turnuvası GameX'te!
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Red Bull Player One 'Teke Tek' League of Legends Turnuvası GameX'te!

53 dakika önce

Dünya çapında milyonların takip ettiği dijital oyun dünyası, Türkiye'de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde buluşacak.

Red Bull Player One 'Teke Tek' League of Legends Turnuvası GameX'te!, System.String[]

Dünya çapında milyonların takip ettiği dijital oyun dünyası, Türkiye'de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde buluşacak. Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği GameX Oyun Fuarı, bu sene 5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oyun dünyasının nabzını takip eden Red Bull, 'Red Bull Gaming Ground'da özel etkinlikleriyle GameX'e renk katacak.


Dört gün boyunca yayınlarıyla ve konuk ettiği yayıncılarla alanda fark yaratacak Red Bull Player One etkinliği için hazırlanan sahne, oyunseverlere özel deneyimler yaşatacak. Berke 'Thaldrin' Demirci, Furkan 'Immortoru' Tekeş, Aziz 'Zedxsmurf' Bozkurt ve Arda 'LinusTheAfro' Barış gibi isimler yapacakları canlı yayınlar ile binlerce insana ulaşacak.


Red Bull Player One 2019 heyecanı GameX'te


Türkiye'nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı 'Teke Tek' League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019, 24-25 Ağustos'ta gerçekleştirilen çevrimiçi elemelerle başladı. 4096 kişinin katıldığı iki çevrimiçi eleme sonrasında son 64'e kalma hakkı kazanan en iyi amatör düellocuların son 16 için mücadele edeceği eleme etabına GameX2019 ev sahipliği yapacak. Son 16 turuna kalmaya hak kazanan düellocular 22 Eylül'de Riot Games Espor Sahnesi'nde gerçekleşecek büyük finalde sahne alacak. GameX 2019'da Red Bull standını ziyaret eden oyunseverleri, ünlü League of Legends yayıncılarıyla buluşma ve oyun oynama şansının yanı sıra turnuvalar, birbirinden eğlenceli aktiviteler ve sürprizler bekliyor.

League Of Legends, Red Bull, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:44 
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