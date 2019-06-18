Son Dakika Haberleri: Red Bull Reign'e Milli Takım damgası
Son Dakika Spor Haber

Red Bull Reign'e Milli Takım damgası

51 dakika önce

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda yeni sezon ilk eleme turnuvası İstanbul Caddebostan'da gerçekleştirildi.

Red Bull Reign'e Milli Takım damgası, System.String[]
Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda yeni sezon ilk eleme turnuvası İstanbul Caddebostan'da gerçekleştirildi. Beş eleme turnuvasının ilki olma özelliğine sahip meydan okumada, Avrupa Oyunları'na katılacak 'Red-Light' isimli 3x3 Milli Takımımız İstanbul elemelerinin şampiyonu oldu.

Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu'nda yeni sezon başladı. Turnuvanın 5 elemesinden ilki olan İstanbul elemesinde 28 takım birbirlerine meydan okurken, rakiplerini geride bırakmayı başaran, aynı zamanda Avrupa Oyunları'na katılacak 'Red-Light' isimli 3x3 Milli Takımımız, ilk elemenin galibi oldu.

"Kalite çok yüksek"

3x3 basketbolun hızla geliştiğini dile getiren Red Light oyuncusu Anıl Uğur "3-4 yıldır hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok turnuvaya katıldık. Bu organizasyonların bir kısmı da Milli Takım turnuvasıydı. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nu bu anlamda değerlendirdiğimizde kalitenin çok yüksek olduğunu belirtmem lazım. İstanbul elemesinde bunu görebildik. Bu elemeden galip ayrılmak ise bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Red Bull Reign'de beş eleme turnuvasından ikincisi 28-30 Haziran tarihlerinde İzmir Bostanlı'da gerçekleştirilecek. İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kuşadası'ndaki elemeleri geçerek Türkiye Finali'ne gelecek takımlar ise 20 Temmuz'da şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye şampiyonu olan takım Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme şansına sahip olacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
basketbol, İstanbul, Red Bull, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demirtaş'tan 23 Haziran tweeti: İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz İstanbul Havalimanı'nda pasaporttan 18 saniyede geçiş hazırlığı KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:25:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Red Bull Reign'e Milli Takım damgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]