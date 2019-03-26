Son Dakika Haberleri: Red Bull Salt Rush Tuz Gölü'nü Renklendirecek

Red Bull Salt Rush Tuz Gölü'nü Renklendirecek

10 dakika önce

Türkiye'de ilk kez hem suda hem de tuzda gerçekleştirilecek kitesurf yarışı Red Bull Salt Rush, 25-26 Mayıs'ta Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek.

Red Bull Salt Rush Tuz Gölü'nü Renklendirecek, System.String[]
Türkiye'de ilk kez hem suda hem de tuzda gerçekleştirilecek kitesurf yarışı Red Bull Salt Rush, 25-26 Mayıs'ta Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek.

Red Bull'un açıklamasına göre, Tuz Gölü'nün ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez Red Bull Salt Rush sayesinde kitesurf sporcuları hem tuzda hem de suda mücadele edecek.

Türkiye'nin en zorlu kitesurf etkinliğinde, 25-26 Mayıs'ta dünyanın en ünlü sporcuları Tuz Gölü semalarını renklendirecek. Tuz Gölü'nün etkileyici atmosferi ve doğa şartlarında yapılacak bu yarışta yer almak isteyen sporcular; RedBull.com/SaltRush adresinden kayıtlarını yapabilecek.

Yarışmacıların 20 kilometrelik parkurda dayanıklılıklarının, tuz üstünde kayarken de yeteneklerinin sınanacağı Türkiye'nin en zorlu kiteboard yarışı Red Bull Salt Rush ayrıca, dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Bruna Kajiya'yı da ağırlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:50 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçın Ardından Soyunma Odasına İndi Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum Altın Palmiye Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan, Transparan Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu İngiltere 2 Gol Atan Cenk Tosun'u Konuşuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:00:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Red Bull Salt Rush Tuz Gölü'nü Renklendirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]