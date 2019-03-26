Son Dakika Haberleri: Red Bull Salt Rush Tuz Gölü'nü Renklendirecek

Red Bull Salt Rush Tuz Gölü'nü Renklendirecek

1 saat önce

Türkiye'nin en zor kitesurf yarışı, Red Bull Salt Rush, Tuz Gölü'nü renklendirmeye hazırlanıyor.

Red Bull Salt Rush Tuz Gölü'nü Renklendirecek, System.String[]


Türkiye'nin en zor kitesurf yarışı, Red Bull Salt Rush, Tuz Gölü'nü renklendirmeye hazırlanıyor. Türkiye'de ilk kez hem suda hem de tuzda gerçekleştirilecek kitesurf etkinliği, kitesurf sporcularını Ege ve Akdeniz kıyılarından daha önce kitesurf yapılmamış İç Anadolu'daki Tuz Gölü'ne taşıyacak. 

Tuz Gölü'nün ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez kitesurf sporcuları hem tuzda hem de suda mücadele edecek. 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin en zorlu kitesurf etkinliğinde, dünyanın en ünlü sporcuları Tuz Gölü semalarını rengarenk kite'ları ile boyayacak. Tuz Gölü'nün etkileyici atmosferi ve benzersiz doğa şartlarında yapılacak bu yarışta yer almak isteyen sporcular; RedBull.com/SaltRush adresinden kayıtlarını yapabilecek. 

Yarışmacıların 20 kilometrelik parkurda dayanıklılıklarının, tuz üstünde kayarken de yeteneklerinin sınanacağı Türkiye'nin en zorlu kiteboard yarışında dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Bruna Kajiya'yı da ağırlayacak.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:42 Kaynak: DHA

Türkiye, Red Bull, Tuz Gölü, Spor
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