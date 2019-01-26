Son Dakika Haberleri: Red Bull Shape Shifters'ın Son Konuğu Gözde Demiral Oldu

Red Bull Shape Shifters'ın Son Konuğu Gözde Demiral Oldu

49 dakika önce

Konuklarını popüler oyun karakterlerine dönüştüren Red Bull Shape Shifters'ta yeni sezon etkileyici dönüşümlerle devam ediyor.

Red Bull Shape Shifters'ın Son Konuğu Gözde Demiral Oldu, System.String[]
Konuklarını popüler oyun karakterlerine dönüştüren Red Bull Shape Shifters'ta yeni sezon etkileyici dönüşümlerle devam ediyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Redbull.com'un ilgi çeken serisi Red Bull Shape Shifters'ın son konuğu Twitch fenomeni Gözde Demiral oldu. Demiral, en sevdiği oyun karakteri olan Assasins's Creed Odyssey'in kadın kahramanı Kassandra'ya dönüştü.

Yaşanan inanılmaz dönüşümün tüm aşamalarında ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'un imzası var.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:55 Kaynak: AA

Redbull, Red Bull, Ekonomi
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