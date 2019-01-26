Red Bull Shape Shifters'ın Son Konuğu Gözde Demiral Oldu
49 dakika önce
Konuklarını popüler oyun karakterlerine dönüştüren Red Bull Shape Shifters'ta yeni sezon etkileyici dönüşümlerle devam ediyor.
Konuklarını popüler oyun karakterlerine dönüştüren Red Bull
Shape Shifters'ta yeni sezon etkileyici dönüşümlerle devam ediyor.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Redbull.com'un ilgi çeken serisi Red Bull Shape Shifters'ın son konuğu Twitch fenomeni Gözde Demiral oldu. Demiral, en sevdiği oyun karakteri olan Assasins's Creed Odyssey'in kadın kahramanı Kassandra'ya dönüştü.
Yaşanan inanılmaz dönüşümün tüm aşamalarında ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut
'un imzası var.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:55 Kaynak: AA
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