Red Bull Solo Q'da şampiyon Berkay 'Kazing' Özyurt oldu

Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren '1v1 League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da 8 düellocu Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele etti. Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen turnuvada rakiplerini bir bir geçen Berkay 'Kazing' Özyurt, Türkiye Şampiyonu oldu. 8 büyük League of Legends yayıncısı arasından ise Asım Cihat 'fabFabulous' Karakaya, Vadi'nin Ustası unvanının sahibi olmayı başardı.

Türkiye'nin en iyi düellocularının yarıştığı '1v1 League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q 2020'nin şampiyonu belli oldu. Eleme etaplarında başarılı olan en iyi 8 oyuncu, Esma Sultan Yalısı'nda Audi ve Monster Gaming Notebook partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Solo Q Finali'nde Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele etti. İstanbul'un en güzel manzaralarından birisine ev sahipliği yapan alanda nefes kesen mücadeleler gerçekleşti. Kıyasıya mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayan Berkay 'Kazing' Özyurt, Türkiye Şampiyonu oldu.

Esma Sultan Yalısı'nda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen Red Bull Solo Q'yu kazanmayı başaran Berkay Özyurt "Turnuva, İstanbul Boğazı'nın en güzel manzarasına sahip, muhteşem bir atmosferde gerçekleştirildi. İlk defa böyle bir turnuvaya katıldım. Bunun heyecanı vardı üstümde. Çok güzel bir etkinlikti, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Rakiplerimi tebrik ediyorum. Çok mutluyum, birçok duyguyu aynı anda yaşıyorum" açıklamasında bulundu. Ekim ayı boyunca Red Bull Türkiye Twitch kanalında Türkiye'nin en büyük League of Legends yayıncıları arasında yer alan 8 büyük yayıncının yarıştığı Red Bull Solo Q: Vadi'nin Ustaları'nda da şampiyon belli oldu. Ünlü yayıncı Asım Cihat 'fabFabulous' Karakaya rakiplerini geçerek Vadi'nin Ustası unvanının sahibi oldu. - İSTANBUL