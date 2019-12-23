Red Bull Son Şampiyon'da kazanan Team Closer - Son Dakika
Son Dakika Güncel Red Bull Son Şampiyon'da kazanan Team Closer - Son Dakika

Red Bull Son Şampiyon'da kazanan Team Closer

6 saat önce

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyen Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda final mücadelesi nefesleri kesti.

Red Bull Son Şampiyon'da kazanan Team Closer, System.String[]

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyen Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda final mücadelesi nefesleri kesti. TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında 21 Aralık tarihinde FDR Oyun Merkezinde gerçekleştirilen büyük finalde Team Pi'yi yenen Team Closer şampiyon oldu.


Türkiye Espor Federasyonu'nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenen Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda final büyük heyecana sahne oldu. AOC sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda finale kalan 2 takım online elemeler sonucunda belli olmuştu. İstanbul'da FDR Oyun Merkezinde gerçekleştirilen büyük finalde Team Closer, rakibi Team Pi'yi 2-1'lik skorla yenerek şampiyon oldu.


Team Closer kaptanı Berkay "Calmy "Yılmaz büyük final hakkında" İkinci maçta istediğimiz oyunu sergileyemedik. Üçüncü maçta performansımızı arttırarak bu turnuvayı ne kadar hakkettiğimizi herkese gösterdik. Son mücadeleden sonra adeta adrenalin patlaması yaşadım. Bu kadar büyük bir organizasyonda şampiyon olmak tarifsiz bir mutluluk. Red Bull Son Şampiyon'da emeği geçen herkese takımım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Red Bull, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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