Red Bull Son Şampiyon'da kazanan Team Closer - Son Dakika
Son Dakika Spor Red Bull Son Şampiyon'da kazanan Team Closer - Son Dakika Spor

Red Bull Son Şampiyon'da kazanan Team Closer

6 saat önce

Türkiye Espor Federasyonu'nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenen Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda final büyük heyecana sahne oldu.

Red Bull Son Şampiyon'da kazanan Team Closer, System.String[]

Türkiye Espor Federasyonu'nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenen Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda final büyük heyecana sahne oldu.


AOC sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda finale kalan 2 takım online elemeler sonucunda belli olmuştu. İstanbul'da FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilen büyük finalde Team Closer, rakibi Team Pi'yi 2-1'lik skorla yenerek şampiyon oldu. Oyun bitmesin isteyen oyun severler detaylı bilgiye redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilirler.


Team Closer kaptanı Berkay "Calmy "Yılmaz büyük final hakkında" İkinci maçta istediğimiz oyunu sergileyemedik. Üçüncü maçta performansımızı arttırarak bu turnuvayı ne kadar hakkettiğimizi herkese gösterdik. Son mücadeleden sonra adeta adrenalin patlaması yaşadım. Bu kadar büyük bir organizasyonda şampiyon olmak tarifsiz bir mutluluk. Red Bull Son Şampiyon'da emeği geçen herkese takımım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Red Bull, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:35 
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