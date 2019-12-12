Red Bull Son Şampiyon'da online eleme zamanı - Son Dakika
Son Dakika Spor Red Bull Son Şampiyon'da online eleme zamanı - Son Dakika Spor

Red Bull Son Şampiyon'da online eleme zamanı

7 saat önce

14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek online elemeler sonuncunda kazanan takım finalde ESL 2019 Türkiye Şampiyonu Futbolist takımına rakip olacak.

Red Bull Son Şampiyon'da online eleme zamanı, System.String[]

14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek online elemeler sonuncunda kazanan takım finalde ESL 2019 Türkiye Şampiyonu Futbolist takımına rakip olacak. Büyük final TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin her yerinden tüm katılımcılara açık olan Red Bull Son Şampiyon için kayıtlar 13 Aralık tarihine kadar devam edecek. Oyun bitmesin isteyen oyun severler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilirler.


Türkiye Espor Federasyonu'nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası iki ayaktan ve 5'er kişilik takımlardan oluşacak. AOC sponsorluğunda 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek büyük finalin online elemeleri ise 14 Aralık'ta yapılacak. Online elemelerde rakiplerini geçmeyi başaran takım büyük finale katılım hakkı kazanarak ESL 2019 Türkiye Şampiyonu Futbolist takımının rakibi olacak.


Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nın büyük finali 21 Aralık tarihinde İstanbul, Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler detaylı bilgiye redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilirler.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:01 
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