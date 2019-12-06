Son Dakika Haberleri: Red Bull Son Şampiyon kayıtları başladı
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Red Bull Son Şampiyon kayıtları başladı

7 saat önce

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek olan Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında Aralık ayında başlıyor.

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Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek olan Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında Aralık ayında başlıyor. Türkiye'nin her yerinden tüm katılımcılara açık olan Red Bull Son Şampiyon, 14 Aralık online elemeler ve 21 Aralık tarihinde büyük final ile gerçekleştirilecek.


Türkiye Espor Federasyonu'nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası başlıyor. İki ayaktan ve 5'er kişilik takımlardan oluşacak ve AOC sponsorluğunda 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek, büyük finalin online elemeleri ise 14 Aralık'ta yapılacak. Online elemeler ve büyük final sonunda şampiyonunu belirleyecek olan Red Bull Son Şampiyon için kayıtlar 13 Aralık tarihine kadar devam edecek.


Büyük finali 21 Aralık tarihinde İstanbul, Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilecek turnuva için oyun bitmesin isteyen oyunseverler detaylı bilgiye redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilecekler. - İSTANBUL

Red Bull, Türkiye, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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