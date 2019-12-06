Son Dakika Haberleri: Red Bull son şampiyon kayıtları başladı
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Red Bull son şampiyon kayıtları başladı

6 saat önce

Red Bull'un bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek olan Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında başladı.

Red Bull son şampiyon kayıtları başladı, System.String[]

Red Bull'un bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek olan Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin her yerinden tüm katılımcılara açık olan Red Bull Son Şampiyon, 14 Aralık online elemeler ve 21 Aralık tarihinde büyük final ile gerçekleştirilecek.

Red Bull Son Şampiyon için kayıtlar 13 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Türkiye Espor Federasyonu'nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası iki ayaktan ve 5'er kişilik takımlardan oluşacak.

Red Bull, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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