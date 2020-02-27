Red Bull SoundClash'ta Kenan Doğulu ve Sertab Erener sahneye çıkacak - Son Dakika

Red Bull SoundClash'ta Türkçe pop müziğin iki ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu, aynı anda performans gösterecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Cuma günü KüçükÇiftlik Park'ta Atlantis Yapım iş birliği ile gerçekleşecek Red Bull SoundClash'te Türkçe pop müziğin iki ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu aynı anda karşılıklı performans sergileyecek.

Açıklamaya göre, başından sonuna müzikseverleri eşsiz bir müzik tecrübesinin beklediği 4 etaptan oluşan etkinlikte iki duayen, kendi şarkılarını farklı tarzlarda yorumlayacak. Devam eden etaplarda birbirlerinin şarkılarını tamamlayacak, üçüncü bölümde ise bambaşka tarzda daha önce seslendirmedikleri parçaları seslendirecek. Bu üç bölümün ardından sanatçılar, izleyicileri son etapta sürpriz performanslarla buluşturacak. Sertab Erener ve Kenan Doğulu'nun canlı performanslarına sahne olacak bu müzik deneyiminde şimdiden yerini almak isteyenler için avantajlı biletler, Biletix'ten alınabilecek.