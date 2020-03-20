Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri - Son Dakika Ekonomi

Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri

6 saat önce

Red Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, esneklik, dayanıklılık ve denge konusunda kendisine meydan okumak isteyenlere RedBull.com/ProjectPro platformundaki antrenman videolarıyla ilham olacak.

Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri, System.String[]

Red Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, esneklik, dayanıklılık ve denge konusunda kendisine meydan okumak isteyenlere RedBull.com/ProjectPro platformundaki antrenman videolarıyla ilham olacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull Project: Pro isimli video serilerinde Ayhancan Güven dayanıklılık, Ayşe Begüm Onbaşı esneklik, Hazal Nehir de denge konusunda antrenman programlarını uyguluyor. Bu platformla herkes evde Red Bull sporcularının antrenmanlarını yapabilecek.


Sporcuların beslenme ve dinlenme önerilerinin de bulunduğu antrenman programları RedBull.com/ProjectPro adresinden takip edilebiliyor. Evde antrenman yapmak isteyenler ayrıca Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir'in idmanları sırasında dinledikleri müzik listelerine de antrenman videolarıyla birlikte ulaşabilecekler.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:36 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik         
20:07
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
15:30
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:52:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]