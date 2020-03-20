Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri - Son Dakika
Son Dakika Spor Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri - Son Dakika Spor

Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri

6 saat önce

Red Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, kendine esneklik, dayanıklılık ve dengede meydan okumak isteyenlere, evde yapabilecekleri antrenman programlarıyla ilham oluyor.

Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri, System.String[]

Red Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, kendine esneklik, dayanıklılık ve dengede meydan okumak isteyenlere, evde yapabilecekleri antrenman programlarıyla ilham oluyor.


Red Bull Project: Pro isimli video serilerinde Ayhancan Güven dayanıklılık, Ayşe Begüm Onbaşı esneklik, Hazal Nehir de denge konusunda antrenman programlarını uyguluyor.


Sporcuların beslenme ve dinlenme önerilerinin de bulunduğu antrenman programları RedBull.com/ProjectPro adresinden takip edilebiliyor.


Evde antrenman yapmak isteyenler ayrıca Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir'in idmanları sırasında dinledikleri müzik listelerine de antrenman videolarıyla birlikte ulaşabilecekler.

Ayşe Begüm, Red Bull, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:32 

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