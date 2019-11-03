Son Dakika Haberleri: Red Bull sporcusu Arslan, İstanbul Maratonu'nda kilometrelere meydan okudu
Son Dakika Ekonomi Red Bull sporcusu Arslan, İstanbul Maratonu'nda kilometrelere meydan okudu

Red Bull sporcusu Arslan, İstanbul Maratonu'nda kilometrelere meydan okudu

7 saat önce

Red Bull sporcusu Ahmet Arslan, 41. İstanbul Maratonu'nda kilometrelere meydan okudu.

Red Bull sporcusu Arslan, İstanbul Maratonu'nda kilometrelere meydan okudu, System.String[]

Red Bull sporcusu Ahmet Arslan, 41. İstanbul Maratonu'nda kilometrelere meydan okudu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın ve Avrupa'nın en önemli maratonlarından biri olarak değerlendirilen İstanbul Maratonu, yüz binlerce kişinin katılımıyla bugün gerçekleşti.

Renkli anlara sahne olan 41. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde 2.09.44'lük derecesiyle Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak birinci oldu.


Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu, 2.23.40'lık derecesiyle maratonu ilk sırada tamamlayan isim oldu.

7 kez Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonu Red Bull sporcusu Ahmet Arslan ve aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da kilometrelere meydan okudu.

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, No Reason Co., Rundamental, Runarchy, Beat Run Crew ve KSK One Team koşu gruplarının liderliğinde her koşucunun kendine uygun temposunda koşması ve hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmesi için tüm koşuculara motivasyon desteği verdi.

Balonlar, ritim etkinliği ve ilham veren "pacer" ekipleriyle 41. İstanbul Maratonu'nda Red Bull Challengers koşuculara kilometrelere ve kendilerine meydan okumasına destek oldu.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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