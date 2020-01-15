Red Bull sporcusu 'İsopowerr' ABD'de mücadele verecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Red Bull sporcusu 'İsopowerr' ABD'de mücadele verecek - Son Dakika Spor

Red Bull sporcusu 'İsopowerr' ABD'de mücadele verecek

7 saat önce

FIFA espor arenasının büyük turnuvalarından olan Fut Champions Cup heyecanı devam ediyor.

Red Bull sporcusu 'İsopowerr' ABD'de mücadele verecek, System.String[]

FIFA espor arenasının büyük turnuvalarından olan Fut Champions Cup heyecanı devam ediyor. Büyük turnuvanın üçüncü ayağı 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında ABD'nin Atlanta şehrinde gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi FIFA oyuncularının kıyasıya rekabet edeceği turnuvada Futbolist takımından Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde (İsopowerr) rakiplerine meydan okuyacak.


FIFA espor arenasının en rekabetçi turnuvalarından Fut Champions Cup'ta büyük heyecan devam ediyor. 6 ayaktan oluşan turnuvanın üçüncü ayağı 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında ABD'nin Atlanta şehrinde gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi FIFA oyuncularının kıyasıya rekabet edeceği turnuvada Futbolist takımından Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde (İsopowerr) de Türkiye'yi temsil edecek.


Tüm FIFA ve espor severler 6 ayaktan oluşan Fut Champions Cup'ın üçüncü ayağında şampiyonluk arayacak İsopowerr'ın maçlarını Futbolist Twitch hesabından takip edilebilecek. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Red Bull, Atlanta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
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