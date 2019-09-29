Son Dakika Haberleri: Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da zafer
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Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da zafer

1 saat önce

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) ilk zaferini Fransa'da elde etti.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da zafer, System.String[]

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) ilk zaferini Fransa'da elde etti.

Red Bull açıklamasına göre, Superbike ilk yarışına 16. sırada başlamasına rağmen inanılmaz bir performans göstererek damalı bayrağı ilk sırada gören Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team'e de ilk zaferini kazandırdı.

Son 5 tura 3. sırada giren Toprak Razgatlıoğlu, Van der Mark kaza yapınca önce ikinci sıraya, son turda da ilk sıraya yükseldi ve 0, 240 salise farkla kazandı.


Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk kez Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, puanını da 248 puana çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Razgatlıoğlu, "Bu sezon birçok kez podyumda yer aldım. Artık kazanmak istiyordum ve sonunda yarış başlangıcında gerilerde olmama rağmen kazandım. Türk bayrağımızı göndere çıkarmanın, milli marşımızı tüm dünyaya dinletmenin gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Red Bull, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:48 Kaynak: AA
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