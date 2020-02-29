Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu sezona zaferle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu sezona zaferle başladı - Son Dakika Ekonomi

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu sezona zaferle başladı

6 saat önce

Türk motosikletinin önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile 2020 sezonun ilk yarış galibiyetine Avustralya'da ulaştı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu sezona zaferle başladı, System.String[]

Türk motosikletinin önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile 2020 sezonun ilk yarış galibiyetine Avustralya'da ulaştı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Phillip Island'da gerçekleştirilen yarış sonunda pilotlar sıralamasında da Razgatlıoğlu, lider oldu.

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışa 4. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, son iki turda elde ettiği liderliği damalı bayrağa kadar taşıyarak pilotlar sıralamasında da liderliğe oturdu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci yarışı yarın TSİ 07.00'de yine Avustralya'da koşulacak.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Razgatlıoğlu, "Ülkemizin yaşadığı acı günlerde kendi adıma bir nebze moral verebildiysem çok mutlu olurum. Bu birinciliği şehitlerimize ve gazilerimize adıyorum." ifadelerini kullandı.

Razgatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sebeple podyumda İstiklal Marşımızı dinledikten sonra kutlamalara katılmadım. İçimden gelmedi. Milletimizin başı sağ olsun. Şampiyonadan bahsetmek zor ama şunu söyleyebilirim. Nasıl başlarsanız öyle gider. Sezon sonunda 2020 Dünya Superbike Şampiyonu olmak istiyorum."

Avustralya, Red Bull, Yamaha, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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