Red Bull Street Style'da 2021 sezonunun elemeleri başlıyor - Son Dakika

Serbest stil futbol yeteneklerini bir araya getiren Red Bull Street Style'da 2021 sezonunun elemeleri başlıyor. 1 Haziran'da başlayacak ve 27 gün sürecek etkinlikte şampiyonlar belli olacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen serbest stil futbol tutkunlarının hünerlerini göstermek için mücadele ettikleri Red Bull Street Style başlıyor. 60'tan fazla ülkeden katılımcıların yer aldığı turnuvada, 2021'in en iyi serbest stil futbol yeteneklerini bulma yolculuğu 1 Haziran'da başlıyor. Sokak kültürü ve danstan etkilenen serbest stil futbolun önemli turnuvası ve Dünya Şampiyonası olarak değerlendirilen Red Bull Street Style'da bu sene canlı etkinlikler de geri dönecek. Seçimlerin canlı etkinliklerin yanı sıra WFFA Uygulaması üzerinden gerçekleştirileceği organizasyonda 16 erkek ve 8 kadın finalist mücadele edecek. Son şampiyonlar Erlend Fagerli ve Melody Donchet'in davet üzerine (wild card) ile katılacağı finaller ise Kasım ayında canlı olarak gerçekleştirilecek.

Turnuvada bu seneki sürprizlerden biri de 2018 şampiyonu Polonyalı Aguska Mnich ile Britanyalı sokak sanatçısı Captain Kris'in bir araya gelmesi oldu. Bu ikili, Londra'da 5 saate serbest stil futbol konseptini kullanarak hareketi temsil eden benzersiz bir duvar resmi oluşturdu.

Mnich ile çalışmanın çok heyecan verici olduğunu vurgulayan Kris, "Onun sayesinde sanat esirime yeni bir yön verdim. Futbol hareketlerini sanat eserine entegre etmek, iş birliğinin doğal bir ilerlemesiydi. Çünkü çalışmalarımın çoğu pop art teması etrafında toplandı. Etrafta çalışmam için boya sıçraması için topu duvara vurması, duvar resmine yepyeni bir boyut kattı, ki bu daha önce hiç görmediğim bir şeydi" dedi.

Polonyalı yıldız sporcu Mnich ise, "Red Bull Street Style tamamen en iyi kişisel becerilerinizi göstermekle ilgili. Bu nedenle kaptan Kris ile çalışmak ve serbest stil futbol numaraları ile sanat eseri oluşturmak çok heyecan vericiydi. Bu daha önce hiç yapmadığım bir şey ama bu sanat eserini oluşturmaya yardımcı olmak için serbest stil becerilerimi kullanmaktan zevk aldım" ifadelerini kullandı.

16 yaşının üstündeki herkesin katılımına açık olan turnuvaya dahil olmak için 60 saniyeden uzun olmayan ve yatay şekilde çekilmiş videoları internet sitesine yüklemek yeterli oluyor. Red Bull Street Style ile ilgili detaylı bilgiye markanın web adresi üzerinden ulaşılabildiği belirtildi.

Red Bull Street Style nedir?

İlk olarak 2008 yılında gerçekleştirilen turnuva, serbest stil futbolcuların yeteneklerini açığa çıkartan dünyanın alanındaki önde gelen turnuvalarından birisi olduğu belirtiliyor. Futbol, koreografi ve tekniği bir araya getiren herkese açık olan organizasyonda, her cinsiyetten serbest stil yetenek dünya şampiyonu olmak için mücadele ediyor. - İSTANBUL