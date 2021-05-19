Red Bull, bu yaza özel olarak mevsimin en güzel meyvelerinden karpuzun ferahlatıcı aroması ile bir araya getirdiği yeni ürünü Red Bull Summer Edition Karpuz Lezzeti'ni tüketicinin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yazın bunaltan sıcağına Red Bull'dan hem serinletici hem de lezzetli bir alternatif geldi.

2021 yazına özel olarak üretilen Red Bull Summer Edition Karpuz Lezzeti raflardaki yerini aldı. Ferahlığı ve lezzeti ile yazın vazgeçilmez meyvesi olan karpuz aroması içeren ürün eylül ayına kadar satışta olacak.

Red Bull enerjisiyle karpuz lezzetini aynı kutuda buluşturan ürün 17 Mayıs'tan itibaren tüketiciyle buluştu.

Red Bull Summer Edition Karpuz Lezzeti sadece bu yaz için sınırlı sayıda üretildi. Lezzet, şeftali, yaban mersini, tropikal meyve, hindistan cevizi & açainin ardından, Editions ailesinin beşinci üyesi olarak kendini gösterdi.

Red Bull dünyasına özel sürprizler de yaza renk katacak.

24 Mayıs- 25 Temmuz 2021'de redbull.com/yazikanatlandir adresini ziyaret ederek Instagram üzerindeki oyuna katılan ve oyunu en yüksek puan ile tamamlayan katılımcıları sürpriz ödüller de bekliyor.