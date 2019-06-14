Son Dakika Haberleri: Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
Son Dakika Ekonomi Haber

Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

1 saat önce

Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta Caddebostan Plajı'nda gerçekleştirilecek.

Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek, System.String[]
Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta Caddebostan Plajı'nda gerçekleştirilecek.
Red Bull'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü, binlerce başvuru arasından seçilen 40 takımı, 6 yıl aradan sonra yine Caddebostan Plajı'nda bir araya getirecek.
4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük uçuş gününde, dörder kişiden oluşan ve çizimleri, aralarında uçak mühendisleri ve tasarımcıların olduğu uzman jüri tarafından beğenilen 40 takım, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla yüz binlerce kişinin önünde uçmaya çalışacak.
4. Red Bull Uçuş Günü'nde birinci olacak takım, "Pilotluk Eğitimi" ödülünü kazanacak.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:22 Kaynak: AA
Caddebostan, Red Bull, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızılırmak'ta tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttular BDDK, 50 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu Pegasus Havayolları personel arıyor! İşte başvuru şartları Bedelli askerlikten devletin kasasına yıllık 5 milyar TL gelir bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:39:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]