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Red Bull Uçuş Günü, Burcu Esmersoy ve Emre Karayel sunumuyla gerçekleşecek

1 saat önce

Red Bull Uçuş Günü, uçuş tutkunlarını 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00'da Caddebostan Plajı'nda buluşturacak.

Red Bull Uçuş Günü, Burcu Esmersoy ve Emre Karayel sunumuyla gerçekleşecek, System.String[]
Red Bull Uçuş Günü, uçuş tutkunlarını 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00'da Caddebostan Plajı'nda buluşturacak. Uçuş araçları Burcu Esmersoy ve Emre Karayel tarafından sunulacak.

Dünya çapında birçok ülkede düzenlenen ve büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos Pazar günü Caddebostan Plajı'nda düzenlenecek. Etkinlikte birbirinden kreatif el yapımı uçuş araçlarıyla denize uçacak olan takımları, seyirciye takdim edecek isimler de belli oldu.

Türkiye'nin en eğlenceli uçuş gününün sunuculuğunu televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Burcu Esmersoy veEmre Karayel üstlenecek. 40 cesur takımın kreatif el yapımı uçuş araçları ve sahne şovları ile unutulmaz anların yaşanacağı etkinlikte; Burcu Esmersoy ve Emre Karayel renkli sunumları ile yer alarak eğlenceyi katlayacak.

İki sunucuya, DJ Funky "C", basketbolun efsane sesi Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk ve tek Türk sunucu Mustafa Özben, ve sunucu Selim Yeğin eşlik edecek.

Yarışmacıların uçuş araçlarına uyumlu olacak kostümleri, sahne şovları ve birbirinden ünlü isimlerle; ücretsiz olarak seyredilebilen etkinlik adeta festival tadında geçecek. - İSTANBUL
Burcu Esmersoy, Emre Karayel, Red Bull, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:16 Kaynak: İHA
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