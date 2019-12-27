Red Bull'un mobil oyun arenası M.E.O.'da şampiyon belli oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Red Bull'un mobil oyun arenası M.E.O.'da şampiyon belli oluyor - Son Dakika

Red Bull'un mobil oyun arenası M.E.O.'da şampiyon belli oluyor

6 saat önce

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından Red Bull M.E.O.'da Clash Royale oyununda 32 oyuncu yarınki büyük finalde şampiyon olmak için mücadele verecek.

Red Bull'un mobil oyun arenası M.E.O.'da şampiyon belli oluyor, System.String[]

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından Red Bull M.E.O.'da Clash Royale oyununda 32 oyuncu yarınki büyük finalde şampiyon olmak için mücadele verecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O.'da 14-15 Aralık ve 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlenen 4 çevrimiçi eleme sonucunda finale kalan 32 oyuncu belli oldu.

32 oyuncu yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek büyük finalde birbirlerine meydan okuyacak. Türkiye şampiyonu olacak oyuncu, İspanya'da düzenlenecek Red Bull M.E.O. Dünya Finaline katılmaya hak kazanacak. Büyük final ünlü yayıncılar "Rozetmen" ve "Oyun Gemisi"nin sunumlarıyla "twitch.tv/redbulltr" adresinden naklen yayınlanacak.

37 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonu 2020 yılının nisan ayında İspanya'daki Dünya Finali'nde belli olacak. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye "RedBull.com.tr/meo" adresinden ulaşabiliyor.

Red Bull, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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