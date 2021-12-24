Red Bull Yol Arkadaşım, Hande Baladın ve "Biz Evde Yokuz" bölümleriyle devam ediyor - Son Dakika

Red Bull, "Yol Arkadaşım" podcast serinin beşinci ve altıncı bölümlerinde İsmail Türküsev, Red Bull sporcusu ve milli voleybolcu Hande Baladın ile 'Biz Evde Yokuz' bloglarıyla tanınan Duygu Şar ve Bilgehan Çelik'i ağırlıyor. Alanında başarılı ve popüler isimleri keyifli sohbetlerle konuk eden Red Bull "Yol Arkadaşım" podcast serisine RedBull.com ve diğer podcast platformları üzerinden ulaşmak mümkün.

Red Bull, "Yol Arkadaşım" podcast serisini keyifli içerikleriyle dikkat çeken bölümler ile zenginleştirmeyi sürdürüyor. Popüler konukları, gündemi takip eden konu başlıkları, eğlenceli ve merak uyandırıcı pek çok içeriğiyle öne çıkan serinin yeni konukları, Red Bull sporcusu ve milli voleybolcu Hande Baladın ile en uzun gece 21 Aralık'a özel olarak 'Biz Evde Yokuz' bloglarıyla tanınan Duygu Şar ve Bilgehan Çelik oldu.

OLİMPİYAT KÖTÜ, TOTEMLER VE BOYOZ

İsmail Türküsev'in moderatörlüğünde ve Socrates Dergi partnerliğinde yayınlanan serinin beşinci bölümünde direksiyonu Hande Baladın devralıyor. Geçtiğimiz yaz dünya üçüncülüğüyle tamamladıkları Olimpiyat sürecinin ve Olimpiyat köyünde bulunmanın nasıl bir his olduğuyla başlayan sohbet, Baladın'ın maç totemlerini anlatmasıyla eğlenceli bir hal alıyor.

Voleybol Milli Takımı'nın yolculuklardaki müzik seçkisini oluşturmayı altı senedir üstlenen Baladın'ın DJ'lik kariyerinin de konuşulduğu sohbette, deplasman yolculukları, Simge Aköz'le arkadaşlığı, gevrek, boyoz ve çok daha fazlası masaya yatırılıyor.

KARAVAN HAYATI LÜBNAN'DA BİR GECE YOLCULUĞU VE MACHU PICCHU'YA YURUYEREK GİTMEK

21 Aralık'ta yılın en uzun gecesine özel yayınlanan bölümde ise İsmail Türküsev bu kez 'Biz Evde Yokuz' bloglarıyla tanınan Duygu Şar ve Bilgehan Çelik'i ağırlıyor. Seyahatlerine başlama serüvenleri ve yola çıktıkları ilk karavanlarının hikayesi ile başlayan sohbette ikili yolculukları içinde unutamadıkları en uzun geceyi, gün batımlarını ve favori rotalarını da paylaşıyor. Sevilen çift aynı zamanda yolculuğa çıkmadan önce gerçekleştirdikleri ritüellerden sevdikleri uzun yol filmlerine, Etiyopya'dan Filipinler'e ve Machu Picchu'dan Burning Man'e kadar pek çok detayı da yılın en uzun gecesine özel kaydedilen bölümde dinleyicilerle paylaşıyor.

Şehirler arası ya da şehir içi yolculukların yanı sıra, spordan açık hava aktivitelerine, kısacası hayatın her anına eşlik eden ve birbirinden enerjik sürpriz konuklarla devam edecek Red Bull "Yol Arkadaşım" serisine redbull.com/yolarkadasim adresinden ve tüm podcast platformları üzerinden erişilebiliyor.