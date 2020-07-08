Red Bull yola Wavemaker ile devam ediyor - Son Dakika

Red Bull yola Wavemaker ile devam ediyor

Red Bull geçtiğimiz hafta içinde ocak ayından bu yana sürdürdüğü medya konkurunu sonuçlandırarak yola Wavemaker ile devam etme kararı aldı.

Red Bull geçtiğimiz hafta içinde ocak ayından bu yana sürdürdüğü medya konkurunu sonuçlandırarak yola Wavemaker ile devam etme kararı aldı.

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Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, yapılan konkur sonrasında, Red Bull 10 yıldır hizmet aldığı Wavemaker ile çalışmaya devam etme kararı aldı. İş birliği çerçevesinde, Wavemaker Red Bull'a tüm mecraları kapsayacak şekilde medya yatırım yönetim hizmetini sunmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wavemaker Türkiye CEO'su Serdar Aytok, "Wavemaker'in Türkiye'deki yolcuğunda Red Bull en önemli kilometre taşlarından biridir. On senedir her aşamasında hizmet vermekten büyük keyif duyduğumuz Red Bull'un bizlerle gelecek dönemde çalışmaya karar vermesi bizim için büyük bir onurdur, gelecek hedeflerimiz ve yol haritamız için çok önemli bir motivasyon olacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, WPP'nin global medya yatırım yönetimi grubu GroupM çatısı altında faaliyet gösteren Wavemaker mart ayı içinde geliştirilmiş marka konumlandırması, ürünleri ve hizmet yaklaşımıyla birlikte yeni görsel kimliğini tanıtmıştı. Ajansın "Yeni Wavemaker" olarak adlandırdığı bu yeni konumlandırma, "Pozitif Provokasyon" yaklaşımını hayata geçirmek için tasarlanan yeni küresel işletim sistemini ve yeni modüler planlama sürecini içeriyor. Bu yeni konumlandırmada tüm Wavemaker markaları ile birlikte Red Bull da tüm bu hizmetlerden maksimum seviyede faydalanmaya devam edecek.

Red Bull, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Red Bull yola Wavemaker ile devam ediyor - Son Dakika
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