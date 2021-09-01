Red Dead Online, Blood Money yama notları

Bu haftaki Red Dead Online yama notları, suç misyonları için çifte ödül ve sadece giriş için bir sürü hediyeler olduğunu onayladı.

Bu hafta için Stagecoach Stickup, A Lit Fuse, Wrongful Property ve Back Pay gibi suç görevleri normal RDO$'ın iki katını ödüyor. Sean MacGuire, Anthony Foreman, Joe veya James Jangton'ı ziyaret ederek görevleri yapabilirsiniz.

Anthony Foreman - Foreman Brothers çetesinin pervasız lideri, Rodos'taki Radley's House'da veya Saint Denis'teki Doyle's Tavern'de bulunuyor.

- Foreman Brothers çetesinin pervasız lideri, Rodos'taki Radley's House'da veya Saint Denis'teki Doyle's Tavern'de bulunuyor. James Langton - New Austin'de yaşayan kötü şöhretli ünlü bir ödül avcısı. James, Hennigan's Stead'de veya Don Julio Gölü kıyısındaki kulübesinde izlenebilir.

- New Austin'de yaşayan kötü şöhretli ünlü bir ödül avcısı. James, Hennigan's Stead'de veya Don Julio Gölü kıyısındaki kulübesinde izlenebilir. Sean Macguire - çetesinden geçici olarak ayrılan Sean, seri bir hırsız ve katildir. Sean'ı Great Plains veya Tall Trees'de ziyaret edin.

- çetesinden geçici olarak ayrılan Sean, seri bir hırsız ve katildir. Sean'ı Great Plains veya Tall Trees'de ziyaret edin. Joe - Micah, Cleet ve Samson Finch gibi diğer alçaklarla yakından ilişkili olan Joe, New Hannover, Osman Grove'da kurulmuştur.

Görevlerden herhangi birini bu hafta tamamlarsanız, belirli botların yarısı için iyi bir teklif de alırsınız ve herhangi bir eski suç veya fırsat görevini tamamlamak size 6 Eylül'e kadar çift yetenek kartı DP'si kazandıracaktır. Ayrıca, Persistent Posse kurulum ücretlerinden önümüzdeki yedi gün boyunca feragat ediliyor.

Bu hafta herhangi bir noktada Red Dead Online'a giriş yaptıysanız, giriş yaptktan sonraki 72 saat içerisinde ücretsiz olarak 100 Express Repeater, Rifle ve Revolver cephanesi alacaksınız. Oyun içi leveli 100 ve üstü olanlara ise ek olarak ücretsiz hazine haritası verilecek.

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