Red Dead Online için yeni güncelleme: Blood Money

Henüz fazla ayrıntı açıklanmasa da stüdyo, resmi olarak yeni eklentinin adının Red Dead Online: Blood Money olacağını açıkladı.

Rockstar'a göre, ücretsiz güncelleme 13 Temmuz'da çıkacak. Stüdyo ayrıca yeni bir fragman yayınladı ve detaylar 7 Temmuz'da şirketin web sitesinde de açıklandı. Rockstar, oyuncuları Red Dead Online'ın yaklaşan eklemeleri için hazırlanmaya teşvik ediyor.

Oyuncular Showdown Moduna ve oyunun Land of Opportunities ortak görevlerine katılırken net RDO$ ve XP'yi iki katına çıkarabilecekler.

Her iki çok oyunculu aktivitenin de elde etmek için ek ödülleri olacak. Herhangi bir Gösteri Modunu kazananlar, bir Yetenek Kartı Yükseltmesi'nden %30 indirim kazanacak.seviyenin üzerindeki Moonshine'lar, herhangi bir Moonshine Bar Teması'ndan 3 Altın Külçe alarak galibiyetleri için ek bir indirim alacaklar.

Blood Money piyasaya sürülmeden önce oyuncuların içine dalacağı çok şey var gibi görünüyor. Bu da oyuncuların ucuza yeni silahlar almalarına ve kendilerine kolay XP ve nakit para kazanmalarını sağlayacak.

Blood Money'den ne bekleneceği konusunda Rockstar, geçmişteki yaz güncellemesinden kısaca bahsetti ve oyuncuların biraz para kazanmak için kampları ve çiftlikleri soyabileceklerini açıkladı. Son büyük Red Dead Online güncellemesi, oyuncuların bir yeraltı barı işletmesine izin veren Moonshiner rolünün eklenmesiyle bu yılın başlarında gelmişti.

Oyuncular kendi alkollerini demlemek ve onu rakiplerine karşı savunmak zorunda kaldılar ve bu süreçte ödüller kazandılar. Blood Money'nin oyuna ne getirdiğini ve Red Dead Online'ın diğer lansman sonrası eklemelerine karşı nasıl bir yol izlediğini görmek heyecan verici olacak.