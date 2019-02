Red Dead Redemption 2, 102 Günde 23 Milyon Satış Rakamına Ulaştı

Geçtiğimiz günlerde bazı büyük yayıncılar gelirlerini ve yaptıkları satışları açıklamaya başladı. Rockstar'ın da sahibi olan Take Two, dün yaptığı açıklamada Red Dead Redemption 2'nin 26 Ekim'den bu yana 23 milyon kopya sattığını açıkladı.İşte gittikçe büyüyen oyun endüstrisindeki büyük oyun markalarının satış rakamları:Red Dead Redemption 2, 26 Ekim'den bu yana toplam 23 milyon kopya,Call of Duty: Modern Warfare 3, Kasım 2013'ten bu yana 26,5 milyon kopya,Super Mario 64, 23,24 milyon kopya,Modern Warfare 2, 22,7 milyon kopya sattı.Rockstar OyunlarıGTA V, Ağustos 2018'de açıklanan satış sayısı 100 milyon,GTA V, yayınlandıktan 72 gün sonraki satış sayısı 29 milyon,GTA: San Andreas, Eylül 2013'te açıklanan satış sayısı 27,5 milyon,GTA IV, Temmuz 2013'te açıklanan satış sayısı 25 milyon,Red Dead Redemption, 2017'nin başlarında açıklanan satış rakamı 15 milyon,Red Dead Redemption, çıktığı yıl gerçekleştirdiği satış rakamı 8,5 milyona ulaştı.Yayınlanma SüresiRed Dead Redemption 2, ilk 12 günde 17 milyon,Red Dead Redemption 2, ilk 3 günde 10 milyon,GTA V, ilk 24 saatinde 11,21 milyon,Elder Scrolls V: Skyrim, ilk haftasında 7 milyon,Call of Duty: Modern Warfare 3, ilk 24 saatinde 6,5 milyon,Diablo 3, ilk haftasında 6,3 milyon,GTA IV, ilk haftasında 6 milyon,Super Smash Bros. Ultimate (Switch'e özel), ilk haftasında 5 milyon,GTA IV, ilk 24 saatinde 3,6 milyon,Spider-Man (PS4'e özel), ilk 3 gününde 3,3 milyonluk satış rakamlarına ulaştı.Mobil/Oynaması ÜcretsizPokemon Go, ilk ayında 100 milyon, Angry Birds Space, ilk 35 günde 50 milyon,Fortnite: Battleroyal ilk 100 günde 40 milyon yüklenmeye ulaşmayı başardı.Buradaki satış rakamlarının fiziksel kopya üzerinden baz alındığını göz önüne alıp, bunlara tahmini dijital satış rakamlarını da eklediğimizde son yıllarda oyun endüstrisinin ne kadar büyüdüğü çok daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor.