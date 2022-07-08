Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri neler? Red Dead Redemption kaç GB?

Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, bir açık dünya oyunudur. Oyunda geçen zaman çetelerin ve silahlı soyguncuların yaşadığı Vahşi Batı döneminin son zamanları anlatılır. Oyunun ana karakteri Arthur Morgan, üçüncü ve birinci şahıs bakış açısıyla kontrol edilebilmektedir.

Oyunseverlerin en beğendiği birinci şahıs nişancı oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Red Dead Redemption 2 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Red Dead Redemption 2 kaç GB? Sizler için derledik...

RED DEAD REDEMPTION 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

RDR 2'yi minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel i5 2500K veya AMD FX-6300 işlemciye, 8 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 280 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

Red Dead Redemption 2 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 7 (64 Bit)

: Windows 7 (64 Bit) İşlemci : Intel Core i5 2500K 3.3 GHz veya AMD FX-6300

: Intel Core i5 2500K 3.3 GHz veya AMD FX-6300 Ekran Kartı : AMD Radeon R9 280 veya NVIDIA GeForce GTX 770

: AMD Radeon R9 280 veya NVIDIA GeForce GTX 770 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama: 150 GB depolama alanı

Red Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 Bit)

: Windows 10 (64 Bit) İşlemci : Intel Core i7 4770K 4 Core 3.5 GHz veya AMD Ryzen R5 1500X

: Intel Core i7 4770K 4 Core 3.5 GHz veya AMD Ryzen R5 1500X Ekran Kartı : AMD Radeon RX 480 4 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060

: AMD Radeon RX 480 4 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama: 150 GB depolama alanı

RED DEAD REDEMPTION 2 KAÇ GB?

Red Dead Redemption 2, herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kapsıyor. RDR 2'yi oynayabilmeniz için istenilen depolama alanı en temel kurulum dahil 150 GB yer kaplamaktadır.