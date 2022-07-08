Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri neler? Red Dead Redemption kaç GB?

Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, bir açık dünya oyunudur. Oyunda geçen zaman çetelerin ve silahlı soyguncuların yaşadığı Vahşi Batı döneminin son zamanları anlatılır. Oyunun ana karakteri Arthur Morgan, üçüncü ve birinci şahıs bakış açısıyla kontrol edilebilmektedir.
Oyunseverlerin en beğendiği birinci şahıs nişancı oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Red Dead Redemption 2 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Red Dead Redemption 2 kaç GB? Sizler için derledik...
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RDR 2'yi minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel i5 2500K veya AMD FX-6300 işlemciye, 8 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 280 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.
Red Dead Redemption 2, herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kapsıyor. RDR 2'yi oynayabilmeniz için istenilen depolama alanı en temel kurulum dahil 150 GB yer kaplamaktadır.
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