Red'den 12 ay ücretsiz BluTV üyeliği hediyesi

Vodafone Red, Red25, Red30 ve Red40 tarifelerine gelen yeni müşterilerine 12 ay ücretsiz BluTV üyeliği hediye edecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, dijitalleşme vizyonunun öncüsü haline gelen Vodafone Red müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Sınırsız dijital eğlenceyi sahiplenen Vodafone Red, müşterilerine en popüler dijital TV ve dizi platformlarını ayrıcalıklı bir deneyimle sunuyor.

Vodafone Red, son olarak, Red25, Red30 ve Red40 tarifelerine gelen yeni müşterilerine 12 ay ücretsiz BluTV üyeliği hediye edecek. Red'liler, 31 Mart'ta hem BluTV'de hem Vodafone TV'de yayınlanmaya başlayacak olan, yönetmenliğini ve başrolünü Doğu Demirkol'un üstlendiği "Doğu" dizisini de ücretsiz izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, şunları kaydetti:

"Vodafone Red ile müşterilerimize sınırsız ayrıcalıklarla dolu bir dünya sunmayı hedefliyoruz. Vodafone Red'i, 'en popüler dijital TV ve dizi platformlarını müşterilerine ayrıcalıklı deneyimle sunan bir marka' olarak konumlandırıyoruz. Sınırsız dijital eğlenceyi sahiplenme hedefimiz doğrultusunda yeni bir kampanya başlattık. Buna göre, Red25, Red30 ve Red40 tarifelerine gelen yeni müşterilerimize 12 ay ücretsiz BluTV üyeliği hediye edeceğiz. Bu müşterilerimiz, mart sonunda hem BluTV'de hem Vodafone TV'de yayınlanmaya başlayacak olan 'Doğu' dizisini de ücretsiz izleyebilecek. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz."