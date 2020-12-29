Red'den Bein Connect ayrıcalıkları

Vodafone Red, Red30 ve Red35 tarifelerine gelen yeni müşterilerine, Bein Connect Süper Lig Taraftar Paketi'nden 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar ücretsiz faydalanma imkanı sağlayacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone, dijitalleşme vizyonunun öncüsü haline gelen Vodafone Red müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Vodafone Red, Red30 ve Red35 tarifelerine gelen yeni müşterilerine, Bein Connect Süper Lig Taraftar Paketi'nden 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar ücretsiz faydalanma imkanı sağlayacak. Vodafone Red, aynı müşterilere, Bein Connect Eğlence Paketi'ni de 1 ay süreyle hediye edecek. Vodafone Red'in kampanyası 28 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, şunları söyledi:

"Vodafone Red ile müşterilerimize dijital hayatın keyfini yaşatmayı hedefliyoruz. Vodafone Red'i müşterilerimize sadece tarife sunan bir marka değil, aynı zamanda seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda sunduğu ayrıcalıklarla müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran bir marka olarak konumlandırıyoruz. Yılın son kampanyasıyla, Red30 ve Red35 tarifelerine gelen yeni müşterilerimize, hem beIN CONNECT Süper Lig Taraftar Paketi'ni 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar ücretsiz sunuyoruz, hem de beIN CONNECT Eğlence Paketi'ni 1 ay süreyle hediye ediyoruz. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz."

Telefon ya da tabletten izlemek mümkün

Vodafone Red'in yeni kampanyasıyla, Bein Connect Süper Lig Taraftar Paketi'ne sahip olacak müşteriler, girişte seçecekleri takımın tüm Süper Lig maçlarını 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar ücretsiz izleyebilecek. Maç kanalı dışında ulusal kanallar da paket kapsamında izlenebilecek. 2020-2021 futbol sezonu boyunca tüm Süper Lig maçları ile ulusal kanallar 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Kampanyadan faydalanan Red müşterilerine 1 ay süreyle beIN CONNECT Eğlence Paketi de hediye edilecek. Red'liler, Bein Connect Süper Lig Taraftar ve Eğlence Paketleri kapsamında sunulan kanalları iOS ya da Android işletim sistemli akıllı telefon ya da tabletlerinden izleyebilecek.