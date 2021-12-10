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Vodafone'dan 'dijital içerik platformuna' ücretsiz üyelik - Son Dakika

Vodafone'dan 'dijital içerik platformuna' ücretsiz üyelik

10.12.2021 09:53
Vodafone'dan 'dijital içerik platformuna' ücretsiz üyelik

Vodafone Red, bünyesine yeni bir hizmet daha ekledi.

Vodafone Red, bünyesine yeni bir hizmet daha ekledi. Dijital içerik platformu olan Netflix'in Türkiye'de ilk kez ve sadece Vodafone Red'in tarifesine özel internetten harcamadığı açıklandı. Ayrıca operatör şirketinin seçili tarifelerine gelenlere ilk 3 ay Netflix Standart Paket üyeliğinin hediye edildiği kaydedildi.

Vodafone, müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ettiğini kaydetti. Operatör şirketi, müşterilerine dijital içerik platformu olan Netflix'i sınırsız kullanma imkanı sunuyor. Yapılan açıklamaya göre Netflix, Türkiye'de ilk kez ve sadece Vodafone Red'in tarifesine özel internetinden yemiyor. Şirketin seçili tarifelerine gelenlere ayrıca ilk 3 ay Netflix Standart Paket üyeliği hediye ediliyor.

"MÜŞTERİLERİMİZİN DİJİTAL DENEYİMLERİNİ ARTIRACAĞIZ"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Müşteri alışkanlıkları ve ihtiyaçları hızla dijitalleşiyor. Dünya genelinde medya tüketimi ve dijital platformlarda geçirilen zaman ortalama yüzde 40 arttı. Vodafone Red çatısı altında dünyanın en büyük içerik sağlayıcısı markalarıyla iş birliği yaparak müşterilerimize sunduğumuz sınırsız eğlence dünyasını sürekli genişletiyoruz. Bu kapsamda, son olarak dünyanın lider eğlence servisi Netflix'i sınırsız eğlence dünyamıza dahil ettik. Netflix, Türkiye'de ilk kez ve sadece Vodafone Red'in tarifesine özel internetinden yemiyor. Üstelik, Vodafone Red'in seçili tarifelerine gelenlere 3 aylık Netflix hediye ediyoruz. Netflix'in de eklenmesiyle Red'li müşterilerimizin eğlencede sınır tanımayacağına inanıyoruz. Müşterilerimiz, Netflix ve daha fazlasını özgürce izleme imkanına sahip olacak. Yenilikçi ürün ve servislerimizle müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz."

NETFLİX HEDİYELİ ÖZEL TARİFE

Vodafone'un yeni kampanyası kapsamında 3 aylık Netflix hediyesi sadece Red'in seçili tarifelerine gelenlere sunuluyor. Red Sınırsız Eğlence 40 tarifesi ile, Netflix ve daha fazlası, seçilen tarifenin internetinden yemiyor. Red Sınırsız Eğlence 40 tarifesi, 40 GB mobil internet, her yöne üç bin beş yüz dakika ve iki yüz elli SMS içeriğinin yanı sıra Vodafone'lular ve sabit hatlarla sınırsız konuşma ve sınırsız WhatsApp; ayrıca Sınırsız Müzik, Sınırsız Sosyal ve Sınırsız Eğlence paketleriyle öne çıkıyor. Yeni gelenler için yüz kırk dört lira, Red'e yeni gelen kontratsız müşteriler için yüz yetmiş dört liradan sunulan tarifenin aile indirimli fiyatı ise yüz yirmi dokuz lira.

NETFLİX ÜYELİĞİ NASIL ALINIYOR?

Red Sınırsız Sosyal 25, Red Sınırsız Video 30 ve Red Sınırsız Eğlence 40 tarifelerinden birine yeni gelen abone, Vodafone Yanımda uygulaması ya da Hoşgeldin SMS'inde belirtilen vftr.co/eglenceyanimda linkine tıklayarak Eğlence Yanımda Platformuna yönleniyor. Eğlence Yanımda Platformuna Vodafone'a geldiği GSM ile giriş yapan abone, ana sayfadaki Netflix ve daha fazla içeriğin teklifine tıklayarak üyelik işlemlerini tamamlıyor. Abone, Netflix uygulamasını indirerek 3 ay boyunca paketten yararlanabiliyor. Hediye edilen Netflix üyeliği bittikten hemen sonra müşteriden alınan iki aşamalı onay sonrası, müşteri seçmiş olduğu Netflix planını Vodafone faturasına yansıtarak üyelikten yararlanmaya devam edebiliyor.


Vodafone'dan 'dijital içerik platformuna' ücretsiz üyelik
Vodafone'dan 'dijital içerik platformuna' ücretsiz üyelik

Vodafone, Netflix, Türkiye, İcra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vodafone'dan 'dijital içerik platformuna' ücretsiz üyelik - Son Dakika


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