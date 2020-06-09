Ünlü oyuncular Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral'ın Vodafone Red'in sınırsız uygulamalarını tanıtmak için sosyal medya üzerinden başlattıkları #SınırYok Challenge yarışmasının büyük finali bu akşam yapılacak.

Vodafone Red'den yapılan açıklamaya göre, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral, Vodafone Red'in "Herkes yapar ama Red'li sınırsız yapar" mottosuyla sunduğu sınırsız uygulamaların tanıtımı için sosyal medya üzerinden giriştikleri mücadeleyi özel bir finalle bitiriyor.

Instagram üzerinden #SınırYok Challenge hashtag'i ile paylaştıkları story ve post'larda sırasıyla yemek, spor, makyaj ve dans konularında birbirlerine meydan okuyan ünlü oyuncular, bu akşam son kez kozlarını paylaşacak.

Oyuncuların kendi Instagram hesapları üzerinden saat 22.00'de gerçekleşecek canlı yayında Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral, "Doğruluk mu, Cesaret mi" oyununu oynayacak.



Vodafone Red'de sınır yok

Vodafone Red'in 4 farklı tarifeden oluşan yeni portföyünde WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve Facebook Messenger gibi en popüler uygulamalar sınırsız olarak ve hiçbir ek işlem yapmadan kullanılabiliyor.



Red'liler, WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını da sınırsız gerçekleştirebiliyor. Red'liler ayrıca, 23 Vodafone ülkesinde yaşayan sevdikleriyle hiçbir ek ücret ödemeden 120 dakika konuşabiliyor, yurt içinde ise Vodafone'lularla ve sabit hatlarla sınırsız sesli görüşme yapabiliyor.

Ayda 59 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan yeni Red tarifelerinin internet içeriği ise 20 GB'dan başlıyor.