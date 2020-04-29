"Red'le Evdeyiz" online sohbetler serisi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Red'le Evdeyiz' online sohbetler serisi devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

"Red'le Evdeyiz" online sohbetler serisi devam ediyor

14 dakika önce

Koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçirenler için Red ve DasDas iş birliğiyle düzenlenen "Red'le Evdeyiz" online sohbet serisinin ikinci bölümüne ünlü sanatçılar Mert Fırat ve Tuğrul Tülek konuk oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçirenler için Red ve DasDas iş birliğiyle düzenlenen "Red'le Evdeyiz" online sohbet serisinin ikinci bölümüne ünlü sanatçılar Mert Fırat ve Tuğrul Tülek konuk oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü sanatçılar Mert Fırat ve Tuğrul Tülek, "Red'le Evdeyiz" online sohbet serisinin ikincisinde hayranlarıyla buluştu.

Sanatçılar, Vodafone Red Instagram hesabından canlı yayınlanan programda, hem koronavirüs döneminde neler yaptıklarını anlattı hem de William Shakespeare'in "Hamlet" oyunundan bir bölüm sergiledi.

Yaklaşık bir saat süren programı Tuğrul Tülek yönetti. Tülek, "Bu süreçte aslında evdeki yaşam biçimine uyum sağladım diyebilirim. Kendimizi yeni sisteme adapte etmemiz gerekiyor. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor. Bu, özellikle sağlık sisteminin çökmemesi için oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Mert Fırat ise her zamankinden daha fazla çalıştığını belirterek, "Tüm ekibimizle çalışarak devam ediyoruz. İhtiyaç Haritası'nın toplantılarını yapıyoruz. Tiyatro sektörü için fikirler geliştiren Tiyatro Kooperatifi için çalışıyoruz. Heyecanla üretimlerimize devam ediyoruz. Dijital ortamlarda yapacağımız yeni şeyleri keşfediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İkili, daha sonra bir tiyatro klasiği olan "Hamlet"ten bir bölüm oynadı. Evdeki mevcut aksesuarları kullanarak birden fazla karakteri canlandıran oyuncular, hem eğlendirdi hem de sosyal mesafeye dikkat çekti.

Mert Fırat, ayrıca, 24 Nisan-8 Mayıs'ta "Mert Fırat ve Korhan Futacı ile Rivayet Radyosu" gösterisinin Vodafone TV'de yayınlanacağını da duyurdu.

Vodafone Red müşterileri, VodafoneTV'yi ücretsiz indirip DasDas içeriklerini izleyebiliyor.

"Red'le Evdeyiz", 2 Mayıs'ta Didem Balçın ve Selen Uçer ile sona erecek.

Tuğrul Tülek, Koronavirüs, Mert Fırat, DasDas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 03:30 Kaynak: AA


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