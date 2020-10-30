Red'lilere Instagram'da canlı yayın yapmak ve izlemek sınırsız olacak

Vodafone Red, Instagram'da canlı yayın yapma ve izlemeyi sınırsız hale getirdi.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone, Vodafone Red müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Vodafone, Red müşterilerinin her geçen gün artan dijitalleşme taleplerini karşılamayı hedefliyor. Geçen aylarda müşterilerine WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını sınırsız yapma imkanı sunan Vodafone Red, şimdi de Instagram'da canlı yayın yapma ve izlemeyi sınırsız hale getirdi. Buna göre, Instagram'da canlı yayın yapmak ve izlemek Vodafone Red'lilerin internetinden yemeyecek.

Vodafone Red, bu kapsamda Instagram'da canlı yayınlanan "Mücbir Sebepler" programına da sponsor oldu. Program, yeni sezonda "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" adıyla yayınlanacak. Ayrıca, canlı yayından hemen sonra Vodafone TV'de izlenebilecek.

"Red dünyasını sınırsız uygulamalarla genişletiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red'in, sadece tarifelerden oluşan bir dünya olmadığını belirterek, "Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunuyoruz. Salgınla birlikte değişen yaşam tarzlarını da göz önüne olarak Red dünyasını sınırsız uygulamalarla genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Red yaparsa sınırsız yapar" diyerek adım attıkları yeni dönemde, müşterilere önce WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını sınırsız gerçekleştirme imkanı sunduklarını aktaran Aksoy, şunları kaydetti.

"Şimdi bir adım daha atarak, Instagram'da canlı yayın yapmayı ve izlemeyi Red'liler için sınırsız hale getiriyoruz. Yeni hizmetimizi taçlandıracak bir sponsorluğa da imza attık. Instagram'ın en sevilen canlı yayını 'Mücbir Sebepler'e sponsor olduk. Yeni sezonda 'Vodafone Red'le Mücbir Sebepler' adıyla yayınlanacak programda Red müşterilerimize çeşitli sürprizlerimiz de olacak. Vodafone Red olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz."

Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş'ın gerçekleştirdiği "Mücbir Sebepler" isimli Instagram canlı yayını, gündemi kendine has diliyle yorumluyor. Birçok ünlü ismin konuk olduğu "Mücbir Sebepler", 2 ay sürecek ikinci sezonunda Vodafone Red sponsorluğu kapsamında "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" ismiyle yayınlanacak. Programda Vodafone Red'e özel içerik ve entegrasyonlar da yer alacak.

İlk bölümü 30 Ekim Cuma gecesi saat 00.00'da yayınlanacak olan "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler", https://www.instagram.com/bartu_kucukcaglayan/?hl=en adresinden izlenebiliyor.