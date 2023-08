Red Notice Kasım\'da Netflix\'de yayınlanacak!

Dwayne 'The Rock' Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın başrollerini paylaştığı yeni aksiyon filmi Red Notice'in çıkış tarihi duyuruldu. Netflix'in Twitter hesabında açıklandığı üzere, Red Notice 12 Kasım'da yayınlanacak. Red Notice için sinema dünyasında büyük bir beklenti mevcut çünkü filmde üç büyük yıldız yer alıyor.

Ayrıca Netflix, projeye rekor miktarda para harcadı. Johnson Haziran ayında yaptığı açıklamada, "Red Notice, Netflix'in bugüne kadar bir filme yaptığı en büyük yatırım ve bu yüzden filmin mükemmel olduğundan emin olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Haber şu ana kadar ilginizi çekmediyse aşağıda yayınlanmış film görüntüsü sizi daha da heyecanlandıracaktır.

Red Notice, Netflix'in yayıncıda artık rutin hale gelen büyük filmler sunmaya yönelik yoğun çabasının bir parçası. Army of the Dead ve Fear Street Trilogy, 2021'in ilk yarısında izleyicilerin dikkatini çoktan çekmişti.

2021'in ikinci yarısı da aynı şekilde tıka basa dolu: Jason Momoa'nın başrolde olduğu Sweet Girl Ağustos'ta yayınlanacak. Chris Hemsworth, bilim kurgu filmi Escape from Spiderhead'de başrol oynuyor. Başrollerini Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın paylaştığı bir Adam McKay kara komedisi olan Don't Look Up da 2021 yılında yayınlanacak.

Şirket, bu büyük projelerde de başarıyı yakalarsa gelecekte gerçekleşecek olası projeleri şimdiden tahmin etmek zor olsa da heyecan verici olacakları kesin.