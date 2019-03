Redbull Bc One'da Dünya Finali Kesinleşti

RedBull BC One Dünya Finali'nde Türkiye'yi Jemray ve Tie Fox temsil edecek. 2004 yılından bugüne, en iyi break dansçısını seçmek için düzenlenen RedBull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Yarışmada birinciliği b-girl'lerde (kızlarda) Jemray, b-boylar'da (erkeklerde) ise Tie Fox aldı. Teke tek kapışmalar hem jüriye hem de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ankara'daki yarışmada tüm rakiplerini eleyen Jemray ve Tie Fox, Kasım'da Hindistan'da gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.



Her yıl dünyanın en iyi break dansçısının belirlendiği Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu yıl b-boy'ların yanı sıra ilk kez b-girl'lerin de hünerlerini sergilediği final karşılaşmaları Milyon Performance Hall'da gerçekleşti. Gösterdiği performansla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin beğenisini toplayan b-girl Jemray ve b-boy Tie Fox Kasım ayında Hindistan'da gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Türkiye'deki en iyi b-boy ve b-girl'ü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan b-boylar Hong-10, Wing ve Tuff Kid belirledi. Yarışmaya İngiliz DJ Markone'ın müzikleri de damgasını vurdu.



Genç b-boy ve b-girl'ler için danslarını geliştirme şansı



15 Mart Cuma günü Divan Çukurhan'da gerçekleşen RedBull BC One Cypher'ın ön eleme turları ve break dans atölyelerine yüzden fazla genç katılım gösterdi. Borisrock'ın müzikleri ile ön elemelerde kapışan yarışmacılar, break dans atölyelerinde de başarının ipuçlarını öğrendi.



Bu yıl final Hindistan'da



Dünyanın en prestijli teke tek break dans yarışması olarak anılan RedBull BC One, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor. Ankara'da düzenlenen Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağının ardından, büyük final Hindistan'da gerçekleşecek. - ANKARA

