Redbull.com'un Son Konuğu Mansur Ark Oldu

Sanatçı Mansur Ark, Redbull.com'un özel röportaj serisi "Şimdi Neredeler"in son konuğu oldu. Red Bull 'dan yapılan açıklamaya göre, Redbull.com'da yayınlanan röportaj serisi "Şimdi Neredeler"in son konuğu olan sanatçı Mansur Ark, özgün tarzının oluşum sürecini, müziğe başlangıcını ve sonrasını Melis Danişmend 'e anlattı."DJ'lik yapıyordum, kasetçide çalışıyordum"Sanatçı Ark, babasının Libya 'dan genç yaşta Mersin 'e göçtüğünü belirterek, çocukluğundan beri smooth jazz, R&B, funk gibi müziğin çeşitli janralarıyla ilgili olduğunu aktardı. Tarzını R&B olarak tanımlayan Ark, "Mersin'de partilerde DJ'lik yapıyordum, kasetçide çalışıyordum. Müzik ve dansa yatkındım. 1987'de ilk eşimle tanışıp evlendim ve onunla Almanya 'ya gittim. Eniştem Almanya'da Sony Music'te pazarlama yöneticisiydi. BG The Prince of Rap, London Beat, London Boys'la tanıştım, onların partilerinde kimisine koreografi yaptım, kimisinin arkasında dans ettim. Ama şarkı yapmak yoktu henüz. Keyboard aldıktan sonra heyecanla şarkılar yapmaya başladım." ifadelerini kullandı.Daha sonra dizilerde, reklamlarda ve filmlerde rol almaya başlayan Ark, 1999 yılında "Öğrendim" isimli ikinci albümünü yayınladı. Ark, ilk albümde elde ettiği başarıyı diğer albümlerinde yineleyemese de sahne hayatına aktif olarak devam ediyor.90'lı yıllardaki şarkılarının yeniden revaçta olmasına ilişkin ise Ark, şunları kaydetti:"O zaman 10 yaşında olanlar şu an iş sahibi olmuş, çoluk çocuğa karışmış. Bu şarkılar onlara gençliklerini, çocukluklarını hatırlatıyor. Müzik de öyle yapışkan bir şeydir. Müzik, hafıza için mıknatıs gibi, koku gibi bir şey. Bir anda seni 20-30 yıl öncesine götürüyor. Tabii ki en güzel zamanları o insanların. Sorumlulukların olmadığı keyifli bir dönemi hatırlatıyor."