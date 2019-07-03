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REDDETTİĞİ KIZI İLE GÖRÜŞMEK İSTEYEN KARISINI ÖLDÜRDÜ

41 dakika önce

BURSA'nın Mudanya ilçesinde Filiz K.'yı (49), iddiaya göre bir yıl önce evden kaçan kızı ile görüşme istediği gerekçesiyle tartıştığı eşi Hamdi K. (54) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde Filiz K.'yı (49), iddiaya göre bir yıl önce evden kaçan kızı ile görüşme istediği gerekçesiyle tartıştığı eşi Hamdi K. (54) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Hamdi K., olaydan sonra oğlunu arayıp Gel anneni öldürdüm dedi, ardından polise giderek teslim oldu.
Olay sabah Bursa'nın Mudanya İlçesi Halitpaşa Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl önce evden kaçan kızını iddiaya göre evlatlıktan reddeden Hamdi K., görüşmek istediğini belirten eşi Filiz K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamdi K., evde bulunan pompalı tüfekle eşine 3 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Filiz K., olay yerinde hayatını kaybederken, Hamdi K. oğlu B.K.?yı arayarak Anneni öldürdüm, gel dedi. Hamdi K., oğlu ile görüştükten sonra Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Karımı öldürdüm diyerek teslim oldu.
Olay yerine giden polis, beraberinde sağlık ekipleriyle birlikte şüphelinin verdiği anahtarla eve girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Filiz K.?nın yaşamını yitirdiği saptandı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Filiz K.?nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hamdi K.?nın emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.
REDDETTİĞİ KIZI İLE GÖRÜŞMEK İSTEYEN KARISINI ÖLDÜRDÜ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:03 Kaynak: DHA
Mudanya, Bursa, Güncel
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